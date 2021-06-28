السعودية | اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:30 صباحًا, 28 يونيو 2021 م
المناطق - الرياض
اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك ” مخالب الصقر 4 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ،وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.
وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.
ويأتي تمرين ” مخالب الصقر ” ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.