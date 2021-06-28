شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مخالفين قاموا تجريف التربة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.