شكرا لقرائتكم خبر عن «مأوى» تنفذ 366 وحدة سكنية في 11 منطقة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بناء 366 وحدة سكنية، استفاد منها 3240 مستفيداً ومستفيدة، من 11 منطقة بالمملكة (أكثر من 29 محافظة ومركزاً )، نُفذت على مساحة 51560 متراً، استخدم فيها أكثر من 35 نموذجاً هندسياً .

وأوضح رئيس الجمعية عايض القحطاني أن هذه المشروعات شملت 52 وحدة سكنية خلال عام 2020 في سكاكا وتبوك والباحة، استفاد منها 463 مستفيداً ومستفيدة ، كما بلغت المشروعات التي تم التعاقد عليها في نفس العام 76 وحدة سكنية، ليستفيد منها 840 مستفيدًا، و 70 وحدة سكنية في الباحة والمندق وبلجرشي وقلوة وغامد الزناد يستفيد منها 2040 مستفيداً ومستفيدة، فيما تنفذ الجمعية في المنطقة الشرقية 5 وحدات سكنية بالرفيعة، وبلغ عدد المستفيدين 37 ، إضافة إلى عدد من المشروعات المتفرقة في مناطق مختلفة.

وأكد حرص الجمعية على تقديم خدماتها على مستوى المملكة، التي تنطلق من رؤية طموحة، لتكون نموذجاً ريادياً وملهماً في القطاع غير الربحي، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 عن طريق المشاركة الفاعلة للأهداف الإستراتيجية التي تشمل توسيع أثر القطاع غير الربحي، وتمكين العمل التطوعي وتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة، مشيراً إلى أن الإسهامات مع الجمعية تكون من خلال الإسهامات العينية " مواد البناء " والخدمات اللوجستية والإسهامات المادية والاستشارات الهندسية والدراسات والأيدي العاملة .