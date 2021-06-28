شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مناورات «مخالب الصقر ٤» مع الجيش الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك (مخالب الصقر ٤) بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين والذي استمر لمدة أسبوعين ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، وتؤكد متانة العلاقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية.