البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

بدأت صحة حفر الباطن صباح اليوم الاثنين بإعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 – 18 سنة ، وسط إقبال شهده مركز اللقاحات في جامعة حفر الباطن.

التطعيم بلقاح فايزر

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، والبدء في إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية (١٢-١٨ سنة) بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

التوسع بحملة التطعيم

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، بعد تطعيم ٧٠% من السكان البالغين في المملكة؛ حيث بدأت بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق سن ٥٠ سنة، لافتة إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

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