- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28
اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية
بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية
متابعات الخليج 365 - واس
اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك ” مخالب الصقر 4 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي، وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.
رفع مستوى الجاهزية القتالية
وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.
ويأتي تمرين ” مخالب الصقر ” ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.
شارك الخبر