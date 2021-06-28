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اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية

بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية

متابعات الخليج 365 - واس

اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك ” مخالب الصقر 4 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي، وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.

رفع مستوى الجاهزية القتالية

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.

اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365

ويأتي تمرين ” مخالب الصقر ” ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365 اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365 اختتام مناورات تمرين مخالب الصقر 4 بين القوات السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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