العثور على مفقود جدة متوفى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - جدة

عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على مفقود بجدة متوفى، وذلك بعد أن تلقى الفريق بلاغاً عن فقده من قبل ذويه.

بلاغ بفقد العمري

وكان الفريق قد تلقى أمس الأحد، بلاغًا بفقد متابعات الخليج 365 العمري، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، ويقود سيارة أرمادا 2009، بيج.

وطلب ذوو المفقود كلَّ من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل معهم أو التواصل مع فريق إنجاد.



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