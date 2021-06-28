الولايات المتحدة تؤدب ميليشيات إيران بضربات جوية متقنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو، ضربات الولايات المتحدة التي استهدفت مواقع لميليشيات الحشد الشعبي العراقي قرب الحدود السورية، فيما كشفت الميليشيات الموالية لإيران عن عدد القتلى الذين سقطوا من جراء الغارات.

وقال أحد المسؤولين لوكالة رويترز إن الجيش الأميركي شن الهجمات بطائرات F-15 وF-16، وقالوا إن الطيارين الذين نفذوا هذه الهجمات عادوا بسلام، مؤكدًا على أن كل ضربة أصابت الأهداف المقصودة.

أهداف الضربات الجوية

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا دمرت قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة.

وتمثل الهدف من الضربات الجوية في سوريا في مواقع تستخدم بشكل أساسي في توفير الخدمات المادية والتقنية.

وتأتي تلك الهجمات للقضاء على نفوذ وسطوة إيران وردا على سلسلة من الهجمات الموجهة ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق، وقد شدد البنتاغون على أن الضربات استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت تستخدمها عدة مجموعات، بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، بالإضافة إلى استهداف مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق.

الهجوم الثاني في ولاية جو بايدن

وجاءت هذه الهجمات بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن لتصبح ثاني مرة يأمر فيها بايدن بشن هجمات انتقامية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر.

وكانت آخر مرة أمر فيها بايدن بشن هجمات محدودة على هدف في سوريا في فبراير وكانت في ذلك الوقت ردا على هجمات صاروخية في العراق.



شارك الخبر