الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

الأحوال المدنية: حالات لا تستدعي إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لإجراءات الأحوال المدنية في حالات وإجراءات معينة.

الحالات المشمولة

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن هذه الحالات والإجراءات تشمل ما يلي:

• تجديد بطاقة الهوية الوطنية

• إصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة

السجل المدني

وتابعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن هذا الإجراء يقتصر على من كان لديه أو لديها صورة وبصمة في السجل المدني.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطن الاحتفاظ بوثائقه القديمة عند التعويض عنها.

الأحوال المدنية والاحتفاظ بالوثائق القديمة:

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها، مبينة أنه يمكن الاحتفاظ بتلك الوثائق بعد تخريمها وبما يكفل عدم استخدامها.

فيما أعلنت وكالة الأحوال المدنية، عن عدة خدمات يمكن للمواطن تفويض غيره فيها لإتمامها وهي:

1_ استلام بطاقة الهوية الوطنية

2_استلام شهادة الميلاد

3_ استلام سجل الأسرة

4_ التبليغ عن واقعة “زواج، ميلاد، وفاة، طلاق”

5_ تعديل المهنة

6_استلام شريحة بيانات “برنت”

7_ استلام إشعارات التعديل

وسابقًا حذرت وكالة الأحوال المدنية من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

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