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قال مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إنه في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقتَي صلاة #المغرب والعشاء خلال العام، ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى العشر الأوائل من يوليو.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع اليوم، أن تنشط فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #مكة ومنها #الطائف.. هذا والله أعلم".
وحول درجات الحرارة في الدول المجاورة، قال: "يوم أمس كان يوماً عصيباً في #الكويت وجنوب #العراق وجنوب غرب #إيران من حيث درجة الحرارة (#الجهراء 52.5م)".
ونوّه "المسند" لجني الرطب، قائلاً: "بداية جني الرطب المبكر في جنوب الوسطى، وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف نوفمبر".
وتابع: "يبدأ وقت النهار بالتناقص قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ).
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 11:13 AM
قال: في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقتَي صلاة المغرب والعشاء خلال العام"المطرية" تنشط هنا وجني الرطب.. "المسند": أمس كان يوماً عصيباً بهذه الدول
قال مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إنه في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقتَي صلاة #المغرب والعشاء خلال العام، ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى العشر الأوائل من يوليو.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع اليوم، أن تنشط فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #مكة ومنها #الطائف.. هذا والله أعلم".
وحول درجات الحرارة في الدول المجاورة، قال: "يوم أمس كان يوماً عصيباً في #الكويت وجنوب #العراق وجنوب غرب #إيران من حيث درجة الحرارة (#الجهراء 52.5م)".
ونوّه "المسند" لجني الرطب، قائلاً: "بداية جني الرطب المبكر في جنوب الوسطى، وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف نوفمبر".
وتابع: "يبدأ وقت النهار بالتناقص قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ).
، "المطرية" تنشط هنا وجني الرطب.. "المسند": أمس كان يوماً عصيباً بهذه الدول ،
المصدر : الخليج 365
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