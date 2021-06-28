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قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ391477 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وأوضحت "صحة جازان"، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 104294 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 287183 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.
وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد؛ بينما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 11:11 AM
مسحات عبر مواقع عدة بينها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات"الصحة" تكشف عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان
قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ391477 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وأوضحت "صحة جازان"، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 104294 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 287183 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.
وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد؛ بينما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".
، "الصحة" تكشف عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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