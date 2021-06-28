محمد بن مسعود - الدمام - بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم. وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة درباً من دروب الماضي. ومن المتوقع أن تطلق "أبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة. ومن المتوقع أن تُطلق "أبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي. 28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 11:07 AM بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة "أبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم "أبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم. وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة درباً من دروب الماضي. ومن المتوقع أن تطلق "أبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة. ومن المتوقع أن تُطلق "أبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي. الكلمات المفتاحية ، "أبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم ،

المصدر : الخليج 365

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