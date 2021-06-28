شكرا لمتابعة خبر عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسمح للموظف بالتقديم وضم 50% من الراتب للمعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سمحت لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، للموظفين بالتقديم للضمان الاجتماعى وضم 50% من الراتب للمعاش وفق ضوابط محددة لمدة زمنية كافية.

وأوضحت اللائحة أنه سيتم تصنيف المقبولين إلى 3 فئات، كما أصبح بمقدور الجميع من كافة الفئات التقدم دون استثناء بدون النظر في حالتهم الاجتماعية.

وتعد الفئات الثلاث هي: قابل للتأهيل، قادر على العمل، غير قابل للتأهيل، وفي حالة عدم قابليته للتأهيل فيصمم له ما يناسبه من البرامج، ويستهدف النظام ذوي الاحتياج فقط بغض النظر عن الفئة أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط متحققة.