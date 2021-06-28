شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ولكن لابد من وجود فاصل زمني بينهما.

وتفاعل حساب "الصحة 937" عبر تويتر مع استفسار يقول: "‏‎هل هناك ضرر من أخذ ٣ لقاحات خلال فترة وجيزة قبل أيام الحج؟ الجرعة الثانية من لقاح كورونا/ الحمى الشوكية/ الإنفلونزا.. (اشتراطات وزارة الحج)".

وأجاب الحساب التابع لوزارة الصحة، أنه: "لا يتعارض أخذ لقاح الانفلونزا مع لقاح فيروس كورونا إلا أنه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمنى بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل الحرارة وآلام الجسم".