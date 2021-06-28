شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تبدأ في تقييم 9 مهن حرة لتوفير الفرص المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقييم منصة برنامج العمل الحر؛بهدف التطوير والارتقاء بها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

يأتي ذلك سعياَ من الوزارة للوصول إلى الطاقات البشرية والباحثين عن فرص دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم.

وشرعت الوزارة في تقييم 9 مهن حرة وهي الخدمات التخصصي، النقل الموجه، التنمية الريفي، عربات الأطعمة، الحرف اليدوية، الأسر المنتجة، توصيل الطلبات، الخدمات العقارية، والخدمات الإعلامية، حيث ركزت على معرفة كون العمل الحر هو المصدر الوحيد للدخل أو ممارسة وظيفة أخرى معه، أو باحث عن عمل.