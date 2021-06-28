شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين "40 _50" بعد أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر ، أن الجهات المعنية ستبدأ جدولة الجرعة الثانية، من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين (40 _50) عاما بعد أسبوعين.

وأشارت المصادر أن سيتم تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا وتشمل البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة خلال الفترة القادمة ,للوصول إلى المناعة المجتمعية، بحسب الإخبارية

تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الصحة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.