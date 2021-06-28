شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.