الارشيف / اخبار السعوديه

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا