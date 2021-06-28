شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..مواطن يتفاجأ بانخفاض أسعار منتجات المراعي في مصر عن المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تفاجأ مواطن أثناء تسوقه بأحد المتاجر في مصر، بانخفاض أسعار منتجات شركة المراعي، عن الأسعار الموجودة في المملكة.

ووثق المواطن مقطع فيديو من داخل السوبر ماركت، والذي أظهر خلاله أن سعر لتر اللبن من الشركة الشهيرة هو 14 جنيها مصريا ما يعادل 3 ريال فقط.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات الإعلامي فيصل العبد الكريم بخصوص أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الألبان، حيث أوضح أن هناك بدائل من مصانع وطنية صغيرة بسعر أقل ولكن لايستطيعون دخول الهايبرات بسبب ضغط الشركات،وجنسيات مدراء المشتريات -على حد قوله-.

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