شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق اليوم الأثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأثنين.

وتوقع الحصيني، أجواءا "حارة جدا" نهارا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى جنوب الطائف.