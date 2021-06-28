شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لا زالت تتوالى ردود الفعل الساخرة التي أثارتها تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، بشأن ملف التقاعد المبكر.

وفي هذا السياق علق الأستاذ عبدالله الشريف مدير تحرير جريدة المدينة سابقا، على مقطع فيديو "فكاهي" لأحد الأشخاص، والذي سخر فيه من تصريحات الوهيبي.

وكتب الشريف المعروف بقوة قلمه متندرا على المقطع قائلا: "المتقاعدون، الحين يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط البرمجة معهم".

يأتي ذلك تزامنًا مع مقاطع الفيديو والرسائل المتبادلة بين مستخدمي "واتساب" و"توتير" لمن احيل على التقاعد، عقب لقاء الوهيبي التلفزيوني الذي أثار ردود فعل واسعة.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات الوهيبي والتي قال خلالها: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق، وأعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول، حيث يصل متوسط سن التقاعد أحيانًا إلى 48 سنة، ويحصلون على معاشات حتى سن الـ77 عامًا".

وذكر الوهيبي أن نسبة المتقاعدين مبكرًا تمثل من 30% إلى 35% من إجمالي المتقاعدين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويُصرف لهم ما نسبته 70% إلى 80% من إجمالي المعاشات، مبينًا أن معظم المتقاعدين مبكرًا من ذوي القدرة و"رواتبهم عالية جدًّا" -على حد قوله-.