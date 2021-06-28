«الحصيني»: أجواء حارة جدًا بمعظم المناطق وأمطار على 3 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أن تشهد المملكة أجواءً حارة جدًا نهارًا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّه يتوقع أيضًا أن تشهد أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة مع حبات بَرَد، مشيرًا إلى أنها تمتد جنوب الطائف وأجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم طول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).

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