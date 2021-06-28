جدولة جرعة لقاح كورونا الثانية للفئة من 40 – 50 عامًا بعد أسبوعين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن أن جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 – 50 عامًا ستتم بعد أسبوعين.

وذكرت قناة الإخبارية –عبر حسابها على تويتر- نقلًا عن مراسلها، أن جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين 40 و50 عامًا ستكون بعد أسبوعين.

كانت وزارة الصخة أعلنت أمس الأحد عن اعتماد إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 – 18 سنة.

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