تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وموجة حارة على مناطق عدة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وأجواءً حارة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، نجران» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، تنومة، رجال ألمع، النماص، بارق، بلقرن، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق الشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» والحدود الشمالية «رفحاء» والرياض «الخرج، الدلم، حوطة بني تميم، رماح» أجواء حارة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر.