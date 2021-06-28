فريق إنجاد للإنقاذ يعثر على مفقود جدة متوفى

الرياض - محمد عبدالله - عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على مفقود بجدة «عادل بن مبارك عبد الله العمري»، متوفى، وذلك بعد عدة ساعات من الإبلاغ عن فقده من قبل ذويه.

وذكر الفريق –عبر تويتر- : «وصلنا خبر العثور على المفقود متوفى -رحمه الله-، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأحرّ التعازي لأهله وذويه، سائلين المولى أن يرزقهم الصبر والسلوان».

كان الفريق قد تلقى أمس الأحد، بلاغًا بفقد العمري، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، ويقود سيارة أرمادا 2009، بيج. وطلب من كل من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل مع فريق «إنجاد».

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