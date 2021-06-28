جامعة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مروِّجي إشاعة إيقاف المكافآت

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة جازان، موسى محرق، عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل حول إيقاف صرف مكافآت الطلبة بالجامعة خلال العطلة الصيفية، وأن الجامعة ستتخذ الإجراءات النظامية ضد مروجي الإشاعات.

وقال محرق –عبر سحابه على تويتر- إنه «إشارة لما نشره أحد المعرفات حول إيقاف صرف مكافآت طلبة الجامعة خلال العطلة الصيفية، دون أن يوضح اسم الجامعة، ولكون المعرف يحمل اسم جازان، فإن جامعة جازان تؤكد لطلبتها عدم صحة ذلك نهائيًا».

وحذر من بث الإشاعات المغرضة، وأن جامعة جازان سوف تتخذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.

كان المتحدث باسم وزارة التعليم الجامعي، طارق الأحمر، قال في وقت سابق، إنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية.

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