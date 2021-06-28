«السديري»: منطقة العقبة دورها كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأردنية اقتصاديًّا

الرياض - محمد عبدالله - شارك سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، في أعمال ندوة علمية نظمتها جامعة العقبة للتكنولوجيا تحت عنوان (العقبة ودورها في تعزيز العلاقات الأردنية السعودية اقتصاديًّا واستثماريًّا).

وعقدت الندوة تحت رعاية رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، وبحضور سفير سلطنة عمان لدى الأردن هلال بن مرهون المعمري، والقنصل المصري في مدينة العقبة الأردنية سامي سعد مراد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي لدى الأردن.

وقال السفير السديري: إن هذه الندوة تبرز دور منطقة العقبة في تعزيز العلاقات السعودية الأردنية اقتصادياً واستثمارياً، لافتاً الانتباه إلى أن العقبة تعد نموذجاً للمدينة السياحية المتكاملة ومتعددة الأنشطة.

من جهته، أكد رئيس مفوضين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت أهمية ضرورة دفع الاستثمار بين البلدين الشقيقين إلى مستوى عالٍ من الاهتمام الرسمي، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والاستقرار الأمني وتعظيم العلاقات المشتركة.

بدوره، أشاد رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور محمد سند أبو درويش، بالعلاقات الأخوية الأردنية السعودية، مشيراً إلى أن عقد هذه الندوة يأتي ضمن سلسة من الفعاليات الثقافية والعلمية التي تقيمها الجامعة احتفاءً بمئوية الدولة الأردنية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الأردنية السعودية اقتصادياً واستثمارياً.