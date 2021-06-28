الدفاعات الجوية السعودية تُدمر 10 مسيرات وصواريخ حوثية في يومين

الرياض - محمد عبدالله - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوب البلاد .

وفي بيان له، أشار التحالف إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك، وفق «العربية».

وأكد التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة، مبيناً أن كافة محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.