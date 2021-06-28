موجة شديدة الحرارة في الرياض والشرقية والعظمى 48 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الاثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة في أخرى.

موجة شديدة الحرارة

وأوضح النظام، في سلسلة من التنبيهات، أن محافظات (الخرج، الدلم، وحوطة بني تميم، ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا) بالمنطقة الشرقية، ومحافظة رفحاء بالحدود الشمالية، ستشهد موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 درجة مئوية أو أكثر بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.

وأبان أن معظم أنحاء مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء في مكة والباحة ونجران وجازان، وحتى التاسعة في عسير.

وأشار إلى أن محافظات: النماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، يُتوقع أن تشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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