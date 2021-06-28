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استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين مع ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي سينعقد يوم الخميس، وسط توقعات باتخاذ قرارات بزيادة المعروض بدءًا من أغسطس.
ويتوقع المحللون لدى "أو سي بي سي بنك" اتفاق "أوبك+"، على زيادة المعروض من الخام بمقدار 250 ألف برميل يوميًّا بداية من أغسطس؛ بحسب وكالة "رويترز".
فيما يرى المحللون في "إيه إن زد" و"إي إن جي" أن "أوبك+" ستتفق على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميًّا.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس عند 76.13 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس عند 74.05 دولارًا للبرميل.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 09:58 AM
استقرت عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس عند 74.05تعاملات الاثنين.. استقرار خام "برنت" فوق الـ76 دولارًا
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين مع ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي سينعقد يوم الخميس، وسط توقعات باتخاذ قرارات بزيادة المعروض بدءًا من أغسطس.
ويتوقع المحللون لدى "أو سي بي سي بنك" اتفاق "أوبك+"، على زيادة المعروض من الخام بمقدار 250 ألف برميل يوميًّا بداية من أغسطس؛ بحسب وكالة "رويترز".
فيما يرى المحللون في "إيه إن زد" و"إي إن جي" أن "أوبك+" ستتفق على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميًّا.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس عند 76.13 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس عند 74.05 دولارًا للبرميل.
، تعاملات الاثنين.. استقرار خام "برنت" فوق الـ76 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365
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