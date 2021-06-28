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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 09:56 AM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية"الأرصاد": أمطار رعدية على 6 محافظات في جازان
أرشيفية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على 6 محافظات في جازان ،
المصدر : الخليج 365
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