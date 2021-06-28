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كشفت قناة الإخبارية عبر أحد مراسليها أنه ستتم جدولة الجرعة الثانية من لقاح #كورونا للمرحلة العمرية بين 40 و50 عاماً بعد أسبوعين.
وكانت قد أعلنت "الصحة" تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث سيتم البدء بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢ - ١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.
وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم ٧٠ % من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت أخيراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمَن هم فوق ٥٠ سنة، لافتةً أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافر توريد اللقاحات.
وأضافت، أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 09:03 AM
"الصحة" أكّدت أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع"الإخبارية": جدولة الجرعة الثانية من لقاح #كورونا بين 40 و50 عاماً بعد أسبوعين
كشفت قناة الإخبارية عبر أحد مراسليها أنه ستتم جدولة الجرعة الثانية من لقاح #كورونا للمرحلة العمرية بين 40 و50 عاماً بعد أسبوعين.
وكانت قد أعلنت "الصحة" تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث سيتم البدء بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢ - ١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.
وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم ٧٠ % من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت أخيراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمَن هم فوق ٥٠ سنة، لافتةً أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافر توريد اللقاحات.
وأضافت، أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
، "الإخبارية": جدولة الجرعة الثانية من لقاح #كورونا بين 40 و50 عاماً بعد أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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