تنبيه مهم من وزارة الحج والعمرة بالسعودية لمن صدرت لهم التصاريح

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.



وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت أمس السبت بإرسال رسائل نصية للمسجلين عبر المسار الإلكتروني للحصول على تصريح حج، للفئة العمرية بين 41 - 50 عاماً والذين تتجاوز نسبتهم 20 في المائة من إجمالي 558270 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني، فيما تستمر هذه العملية تباعاً لإكمال جميع الفئات العمرية وصولاً لمن هم دون 20 عاماً والذين لا تتجاوز نسبتهم 3 في المائة.

وحددت وزارة الحج والعمرة، الساعة 12 من منتصف ليل أمس الجمعة نهاية استكمال الإجراءات للمسجلين من الفئة العمرية 51 إلى 65 عاماً والذين تلقوا رسائل نصية مفادها سرعة إنهاء الإجراءات واختيار الباقة والاطلاع على الشروط والأحكام، ومن ثم سداد قيمة الباقة خلال 10 ساعات التي حددتها الوزارة لاستخراج تصريح الحج بعد استيفاء جميع الشروط.

وبحسب الاشتراطات المعمولة والفترات الزمنية المحددة ضمن المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني، بعد مرحلة التسجيل والتي تعتمد على الاختيار للمرشحين، ستلغى حالة الترشيح إلكترونيا للمرشح الذي لم يكمل إجراءاته خلال الساعات المحددة لكل فئة، وسيرشح موقع وزارة الحج إلكترونيا أحد المسجلين مسبقاً ضمن 550 ألف مسجل قبل عملية الترشيح.