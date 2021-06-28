السعودية تكشف حقيقة اشتراط التحصين بلقاح كورونا لتجديد بطاقات الهوية الوطنية

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، في السعودية حقيقة اشتراط التحصين بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتجديد بطاقات الهوية الوطنية.



ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن الوكالة أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد بطاقات الهوية الوطنية، دون اشتراط التحصين سواء بجرعة أو بجرعتين من لقاح كورونا.

وأوضحت أن المواطن يستطيع تجديد "الهوية الوطنية" خلال 180 يوما قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك حتى يتفادى تعطل مصلحته، وحتى يتفادى الغرامة المالية.

وحذرت من احتساب غرامة قيمتها 100 ريال في حال انتهاء صلاحية البطاقة دون تجديد.

وذكرت الأحوال المدنية أنه إذا تم تجديد بطاقة الهوية وحجز الموعد لمراجعة المكتب في نفس يوم الانتهاء، فإنه لا يتم احتساب الغرامة المالية.