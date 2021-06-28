شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / أسبوعين على الجرعة الثانية للأعمار بين «40-50» عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة الإخبارية عبر مراسلها، أنه تم جدولة الجرعة الثانية، من لقاح كورونا للمرحلة العمرية بين 40 و50 عاما بعد أسبوعين.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا وتشمل البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.