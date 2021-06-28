يوليو وأغسطس أحر شهور السنة على مستوى العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر يوليو المقبل من السنة الميلادية، هو أشد شهور السنة حرارة وكذلك شهر أغسطس الذي يليه، مبيناً أن الشمس تتعامد فيه على الكعبة.

وأضاف الزعاق “أن شهر يوليو الذي سيأتينا الخميس المقبل أحد الشهور السبعة المكونة من 31 يوماً، وتكون الأرض فيه بأبعد نقطة عن الشمس ومع ذلك يكون شديد الحرارة، لأن حرارة الجو تعتمد على زاوية سقوط أشعة الشمس وليس على البعد والقرب منها.

وتابه أنه في نهاية شهر يوليو تشتد الحرارة لتكون الأيام الأحر في السنة، وفي منتصفه تكون الشمس فوق الكعبة، وهو موعد تحديد القبلة على مستوى العالم.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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