الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال نحو عامين وثمانية أشهر، بعد أن سجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 76.21 دولار خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي، وهو أعلى سعر منذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 البالغ 76.92 دولار، بينما سجل الخام الأمريكي مستوى 74.18 دولار.

خام برنت

وارتفع خام برنت منذ مطلع العام الجاري 47 في المائة، مقارنة بنهاية 2020 عند مستوى 51.8 دولار، بينما ارتفع الخام الأمريكي 53 في المائة، كونه أغلق عند 48.5 دولار نهاية العام الماضي.

ارتفاع متواصل

وجاء الارتفاع المتواصل نتيجة عدة أسباب منها التوافق داخل تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية، وخفض المملكة إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا لتحقيق استقرار السوق، إضافة إلى امتثال دول تحالف “أوبك+” حصصها في اتفاق خفض الإنتاج 100 في المائة وأكثر في الأشهر الأخيرة، وأخيرا تسارع توزيع اللقاحات عالميا، ما يزيد التفاؤل بعودة أسرع للأوضاع الطبيعية قبل تفشي كورونا.

اتفاق تاريخي

وفي مطلع أيار (مايو) 2020، بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف “أوبك+” على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.

ولاحقا تم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.

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