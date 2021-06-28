الحصيني يتوقع أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الاثنين.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جداً نهاراً تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى جنوب الطائف.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



شارك الخبر