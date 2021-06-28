سلطان بن سلمان يدشن برنامج التثقيف والتوعية ويرعى إطلاق “أصدقاء رغم اختلافنا”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز – رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة- برنامج التثقيف والتوعية، كما رعى سموه إطلاق فيديو “أصدقاء رغم اختلافنا”.

دعم القضايا المتعلقة بالإعاقة

وعبر سموه خلال كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة ودعمه الكامل للبرامج والمشاريع النوعية المتميزة، والتي تمنح المركز حضوراً في القضايا المتعلقة بالإعاقة أولاً ، وقضايا الأطفال بصفة خاصة في بعض الإشكاليات التي تسبب ضغوطات عليهم.

وأكد سموه أن موضوع البهاق مهم جداً وإن لم يكن ظاهراً على الساحة الآن بشكل واضح ولذلك فإن أهداف هذا البرنامج مهمة جداً حيث تتناول الموضوع بشكل جديد يخاطب المجتمع وفق طرق وأساليب حديثة ومنظمة وصحيحة، وفي ختام كلمته قدم سموه الشكر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنسوبيه، كما قدم شكره لصاحبة السمو الملكي الأمير ياسمين بنت أحمد بن سلمان – مديرة برنامج التثقيف والتوعية .

من جانبها عبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان – مديرة برنامج التثقيف والتوعية – عن امتنانها وتقديرها لسمو الأمير سلطان بن سلمان تدشينه ودعمه للبرنامج وأهدافه والذي يسعى لنشر التوعية والتثقيف، ويساهم في تقديم برامج ووسائل التثقيف والتوعية المرئية والمسموعة والمقروءة منها، والأنشطة التدريبية– للتوعية بكافة أنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع المحيط بهم، والمشاركة في تفعيل الأيام والمناسبات العالمية التي تعنى بهم سنوياً والتعريف بطرق ووسائل التثقيف والتوعية الحديثة التي تسهم في تحسين نوعية حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

أصدقاء رغم اختلافنا

وشهدت أعمال التدشين إطلاق فيديو بعنوان أصدقاء رغم اختلافنا وهو أحد مبادرات برنامج التثقيف والتوعية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية احترام وتقبل اختلافاتنا ونشر الوعي حول قضية “التنمر” بين الأطفال ذوي الإعاقة وأقرانهم.

الجدير بالذكر أن إطلاق فيديو أصدقاء رغم اختلافنا يأتي بالتزامن مع “اليوم العالمي للبهاق” والذي يصادف يوم 25 يونيو من كل عام.



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