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بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي

للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ

شروط القبول

ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/ في الفترة من الاحد الموافق هـ17/11/1442 وحتي الخميس هـ19/12/1442.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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