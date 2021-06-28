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شكرا لقرائتكم بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28
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بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي
للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ
شروط القبول
ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/ في الفترة من الاحد الموافق هـ17/11/1442 وحتي الخميس هـ19/12/1442.
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