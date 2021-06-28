الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ

شروط القبول

ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/ في الفترة من الاحد الموافق هـ17/11/1442 وحتي الخميس هـ19/12/1442.

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