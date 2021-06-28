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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 08:42 AM
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤيةالمركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.
، المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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