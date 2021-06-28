، ذخائر دقيقة التوجيه.. مسؤول أميركي يكشف "تفاصيل" استهداف ميليشيات الملالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحرة": المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات "القيادة والتحكم وقدرات لوجيستية"

نفّذت مقاتلات أميركية من طراز "إف-15" و"إف-16" تتبع منطقة القيادة الأميركية الوسطى الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران على الحدود السورية - العراقية، وفقاً لمسؤول دفاعي أميركي تحدّث إلى شبكة "إيه بي سي".

وقال المسؤول إن الطائرات نفّذت الغارة نحو الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي العاشرة مساءً بتوقيت غرينيتش.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المقاتلات استخدمت في الهجوم ما يُعرف باسم "الذخائر دقيقة التوجيه"، التي تعرّفها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أنها "سلاح موجّه يهدف إلى تدمير هدف وتقليل الأضرار الجانبية، ويشمل ذلك الصواريخ التي تُطلق من الجو والسفن، والقنابل الموجّهة".

ووفق "الحرة"، قال المسؤول إن المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات "القيادة والتحكم وقدرات لوجيستية".

وكانت قد قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي؛ لقناة الحرة، إن الضربات الأميركية الأخيرة ضد مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا، ليل الأحد الإثنين، كانت "إجراءً ضرورياً ومناسباً ومدروساً للحد من مخاطر التصعيد".

وأضافت، أنه "من خلال هذه الوسائل وغيرها، نسعى إلى أن نوضح لإيران والميليشيات المدعومة منها أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استمرت في مهاجمة أو تسليح وتمويل وتدريب الميليشيات التي تهاجم شعبنا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة".

وتابعت المتحدثة في تصريحاتها للحرة أن "الأهداف المختارة هي منشآت تستخدمها شبكة الميليشيات المدعومة من إيران والمسؤولة عن سلسلة الهجمات الأخيرة ضدّ المنشآت التي تؤوي موظفين أميركيين في العراق".

وأضافت أن "القضاء عليها سيعطل ويضعف القدرة العملياتية لمجموعات الميليشيات ويردع الهجمات الإضافية".

وأشارت ماكنولتي إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران نفّذت ما لا يقل عن خمس هجمات بطائرات دون طيّار ضدّ المنشآت التي تستخدمها الولايات المتحدة وأفراد التحالف في العراق، منذ أبريل، إضافة إلى الهجمات الصاروخية المستمرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن قوات أميركية نفّذت، ليل الأحد الإثنين، ضربات جوية "ضرورية ومدروسة" ضد فصائل مسلحة تدعمها طهران في العراق وسوريا، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة شنّتها الجماعة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات استهدفت منشآت تشغيلية ومستودعات للأسلحة في موقعيْن في سوريا وموقع في العراق، مشيرة إلى أن عديداً من الميليشيات، ومن بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء"، كانت تستخدمها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل ما لا يقل عن 5 عناصر"، وإصابة "آخرين" في الغارة، في حين لم تؤكّد وزارة الدفاع الأميركية نتائج الضربة العسكرية.