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بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - في الفترة من 17 ذي القعدة إلى 19 ذي الحجة

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي ومنصّاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرُّف على شروط القبول في المعهد، إلى زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/

في الفترة من الأحد الموافق 17 / 11/ 1442هـ حتي الخميس 19 / 12 / 1442هـ.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 08:18 AM

في الفترة من 17 ذي القعدة إلى 19 ذي الحجة

بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي ومنصّاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرُّف على شروط القبول في المعهد، إلى زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/

في الفترة من الأحد الموافق 17 / 11/ 1442هـ حتي الخميس 19 / 12 / 1442هـ.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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