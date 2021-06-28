أخبار السعودية.. جرعة كورونا الثانية إلزامية للحج.. ولا تغريم لغير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشفت وزارة الحج عن شرط ضروري بشأن جرعة كورونا الثانية لإتمام تصريح الحج، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط نحو 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في المملكة خلال أسبوع، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي القضايا الإقليمية والدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية.

«الحج»: جرعة كورونا الثانية إلزامية خلال 48 ساعة من التصريح

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح.

مصادر «عاجل»: «التعليم» تضع 8 ضوابط لترشح منتسبيها للبرامج التدريبية

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم وضعت ثمانية ضوابط لترشح منتسبيها لبرامج معهد الإدارة العامة، وحثت التعليم منسوبيها ممن لديهم الرغبة في الترشح للالتحاق بالبرامج التدريبية الدخول على حسابهم في نظام المنجز الإلكتروني، وتعبئة البيانات، مع مراعاة تحري الدقة واستكمال جميع البيانات المطلوبة في موعد أقصاه يوم الأحد 24/11/1442هـ.

5 مناطق تتصدر مخالفات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن 5 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات، وهي مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم ومنطقة الجوف.

متحدث «الداخلية»: لا غرامات مالية على المقيمين غير المحصنين

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، إنه لا توجد غرامات مالية على المقيمين الذين لم يتلقوا التطعيم بلقاحات كورونا، وأكد أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لم توضع للعقوبة، بل لحفظ صحة المجتمع.

بالفيديو.. العثور على المفقود سعد الدوسري بصحراء الرين

تمكن فريق غوث للبحث والإنقاذ، اليوم الأحد، من العثور على أحد المفقودين على طريق الرين جنوب غرب مدينة الرياض، وقال فريق غوث، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المفقود سعد الدوسري، عثر عليه بصحة جيدة.

«التقاعد»: معاشات موظفي القطاع العام لن تتأثر بالدمج مع «التأمينات»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الرسمي، أنه لن يكون هناك أي تغيير أو تأثير على صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام ولا تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين أيضًا، مضيفة أن قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.

الزعاق: نهاية شهر يوليو «الأيام الأحر» على مستوى العالم

قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق، إن درجات الحرارة تشتد في نهاية شهر يوليو وتكون الأيام الأحر على مستوى العالم، وأضاف أن شهر يوليو يحل علينا يوم الخميس وفي أوله تكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار وزخات برد على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية، الإثنين، مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، أن يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

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