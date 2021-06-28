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جامعة الباحة تعلن مواعيد قبول البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لمرحلة البكالوريوس.

وأوضحت العمادة الآليات التي سيُعمل عليها للقبول في برامج البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة، ابتداء من 25/11/1442هـ وتنتهي فترة استقبال الطلبات إلكترونيًّا بتاريخ 04/12/1442هـ، بينما ستُعلن النتائج النهائية للقبول ابتداء من 22/12/ 1442هـ.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات تنفَّذ إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية؛ تسهيلًا على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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