شكرا لمتابعة خبر عن حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها، أثناء فترة العدة.

وفي هذا السياق أوضح فريق غوث القانوني، أن "المطلقة الرجعية" هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتان وتكون في أثناء العدة عند وفاة زوجها، وهذه ترث باتفاق العلماء.

وأشار إلى أن "المطلقة البائن" هي التي بانت من زوجها وانفصلت عنه فلم تعد زوجة له، وهذه "لا ترث باتفاق العلماء".

وأوضح الفريق أنه يستثنى من ذلك "المطلقة البائن" في مرض الموت، وزوجها متهم بقصد حرمانها من الميراث، مشيرا إلى أنه قد اختلف الفقهاء في توريثها على أربعة أقوال وهم:

-مذهب الشافعية: لا ترث المطلقة البائن مطلقا.

-مذهب الحنفية: ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة، ولا ترث إذا توفى بعد خروجها من العدة.

-مذهب المالكية : ترثه مطلقاً، حتى ولو انقضت عدتها ولو تزوجت بعده بأكثر من رجل، لأن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .

-مذهب الحنابلة: ترثه ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج.