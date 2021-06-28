إدانات عربية وخليجية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أدانت منظمة التعاون الإسلامي والإمارات والبحرين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط ونجران والمنطقة الجنوبية.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجتمع الدولي إلى أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عدوان جبان يستهدف الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس إصرار جماعة الحوثي على عرقلة الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، منوهة بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لردع الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية.

ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين محاولات ميليشيا الحوثي معتبراً أعمال التصعيد العدائي من الميليشيات تحدياً سافراً للمجتمع الدولي ، وأكد وقوف المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم التي ترتكبها الميليشيات.

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