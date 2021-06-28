إزالة الفود ترك بقيروان الرياض ومنع التجمعات

أزالت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية أمس الأول، عربات الفود ترك المخالفة على طريق خالد بن بندر بحي القيروان شمال العاصمة، لتنظيم الحركة المرورية وفض التجمعات، وفرض النظام وحماية مرتادي الطريق، من التعرض للسلوكيات المخلة للآداب العامة، التي مورست من قبل بعض الشباب في الموقع الجمعة الماضي.

اختناقات مرورية

وجرى تداول مقطع فيديو الجمعة الماضية، يُظهر تواجدا كثيفا لعربات «الفود ترك» في الطريق بشكل غير نظامي، وتجمهر عشرات الشباب في الموقع، مما أدى اختناقات مرورية، وقيام بعض الشباب بسلوكيات احتفالية مخالفة للذوق العام، على الرغم من وجود عائلات ضمن مرتادي الطريق، مما تسبب في تذمر وشكاوى الأهالي.

تجمعات شبابية

ورصدت «دوت الخليج» في اليوم التالي تحركات من قبل أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية التي باشرت بإزالة عربات «الفود ترك» ومنع المظاهر المسيئة وفك الاختناقات المروية، وتسيير حركة الطريق.

وصاحب المقطع المتداول تفاعل كبير في مواقع التواصل، حيث أكد فيصل أنه كل جمعة يذهب إلى أحد المخططات، مع عائلته للمشي والتنزه، ويشاهد تجمعات شبابية آخر الليل، خلال عودته إلى المنزل، معتبرا أن هذه التجمعات مدعاة للقلق، فيما قال عبدالعزيز الرشود: إن عربات الطعام تحتاج إلى تنظيم، فالكل يفتح بدون ترخيص، ويعمل بها غير سعوديين، ولا يوجد لديهم شهادات صحية، ولا يُعلم عن صلاحية طعامهم، أما سليمان الظفيري فعلق قائلاً: التجمعات العشوائية تتسبب في وقوع حوادث.