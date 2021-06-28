شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة.. تدمير 10 مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خلال 48 ساعة.. تدمير 10 مسيرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية

الإثنين 28 يونيو 2021

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوب البلاد في غضون 48 ساعة.



ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. وأكد التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة، مبيناً أن كافة محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

تفاصيل هجمات الـ48 ساعة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الاثنين صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكانت الدفاعات السعودية، أمس الأحد مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية باتجاه السعودية".

والسبت، دمرت الدفاعات السعودية، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على أن الميليشيات تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكان التحالف قد أعلن، الجمعة، اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأضاف في بيان أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر الجمعة، لافتاً إلى أن استمرار هجمات ميليشيات الحوثي يكشف عن تعمدها استهداف المدنيين.

فبركات لانتصارات وهمية

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيات تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

الفبركات الإعلامية

وتابع أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

كما أوضح أن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة.