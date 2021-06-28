شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. حملة الـ3 ساعات تداهم 188 منشأة وتغلق 17 نشاطا تجاريا وغذائيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة للجنة المشتركة، والمكونة من بلدية وسط الدمام وصحة المنطقة الشرقية، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، عن تحرير عددٍ من المخالفات الصحية، وإغلاق منشآت تجارية في المنطقة المركزية بوسط السوق «سيكو»؛ لعدم امتثالها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وشملت الحملة، التي رافقتها ”الخليج 365”، واستمرت 3 ساعات، مساء أمس، زيارة ١٨٨منشأة صحية وتجارية، وإغلاق ١٧منشأة تجارية وصحية مخالفة، إضافة إلى إزالة عدد 3 مباسط عشوائية، ومصادرة ٢٧٥ كرتون خضار وفواكة وإتلافها.

أبرز المخالفات

من ناحيته، أكد رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها، شملت عدم إبراز تطبيق «توكلنا»، وعدم صحة مقياس الحرارة، أو عدم ارتداء الكمامات، أو وجود عمالة بالشقق أكثر من العدد المسموح به، إضافةً إلى وجود تكدسات ببعض المنشآت، أو عدم تخزين الطعام بالشكل الصحيح، أو بالبروتوكول المعمول به من قبل البلدية ووزارة الصحة.

جولات متتابعة

وقال إن الحملات انطلقت الأسبوع الماضي، ونتج عنها رصد مخالفات وضبط أطعمة غير صالحة، وتم إغلاق عدد كبير من المنشآت؛ بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى استمرارها لمدة أسبوعين كاملين. وأضاف إن الحملات تشمل متابعة المحلات التجارية والصحية وسكن العمالة، بهدف التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمام والتأكد من نظافة المكان وطريقة حفظ وتخزين الأطعمة بالشكل الصحيح، وكذلك التأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية ومتابعة سكن العمالة من حيث العدد الموجود بداخله، وتطبيق الاشتراطات اللازمة، داعيًا الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة من خلال مركز البلاغات 940.

التقيد بالاشتراطات

يذكر أن الحملة مستمرة للأسبوع الثاني، من خلال تكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات ذات الاختصاص على الأسواق التجارية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق «توكلنا»، التي شملت المنشآت التجارية ومتابعتها ورصد كل التجاوزات للأنظمة والتعليمات.