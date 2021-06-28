شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال «متنقلة» في 19 موقعا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 19 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل أمس، بتقديم خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل، واليوم في مستشفى أجا للرعاية المديدة بمدينة حائل، ومقر محافظة بقعاء لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم خدماتها غدا الثلاثاء للنساء في مركز تمكين بمحافظة بقعاء لمدة يوم، وللرجال في إمارة منطقة حائل لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في بلدية محافظة بقعاء لمدة يوم.

وفي منطقة مكة المكرمة بدأت أمس بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل، ومحافظة ميسان لمدة يومين لكل منهما، ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقوم بتقديم الخدمة اليوم في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وقدمت في منطقة عسير أمس خدماتها للرجال في مركز الأمواه بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، واليوم في مقر شركة الاتصالات السعودية بمدينة أبها لمدة يومين، فيما تقدم خدماتها يوم الخميس في مقر كتابة العدل بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد.

وقدمت بمنطقة الرياض أمس خدماتها للرجال والنساء في مركز الجمش بمحافظة الدوادمي لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء في مقر شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي لمدة يومين.

وقدمت في منطقة المدينة المنورة أمس خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للرجال اليوم في مركز الحسو لمدة يومين.

وفي منطقة الجوف قدمت أمس الخدمة للرجال والنساء في مركز أبو عجرم لمدة أسبوع، فيما تقوم الوحدة المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة يوم واحد.